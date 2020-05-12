Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|17,42
|15,84
|9,97
|Alkim Kimya
|15,93
|14,49
|9,94
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|7,95
|9,94
|Aksa Enerji
|4,37
|3,98
|9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,32
|4,93
|7,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|10,58
|6,81
|Koza Madencilik
|11,77
|11,20
|5,09
|Migros Ticaret
|33,16
|31,60
|4,94
|Ülker Bisküvi
|22,86
|22,22
|2,88
|Karel Elektronik
|15,56
|15,13
|2,84
|Alarko GMYO
|14,70
|14,30
|2,80
|İpek Doğal Enerji
|12,95
|12,60
|2,78
|Logo Yazılım
|74,15
|72,15
|2,77
|Soda Sanayii
|5,69
|5,54
|2,71
|Kartonsan
|455,60
|444,30
|2,54
|Hektaş
|13,29
|12,97
|2,47
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|1,24
|2,42
|Albaraka Türk
|1,32
|1,29
|2,33
|Turkcell
|13,52
|13,22
|2,27
|Ege Endüstri
|521,70
|510,30
|2,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)