Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|486,00
|441,90
|9,98
|Deva Holding
|15,77
|14,34
|9,97
|Klimasan Klima
|17,67
|16,07
|9,96
|MLP Sağlık
|14,82
|13,48
|9,94
|Pegasus
|51,10
|46,48
|9,94
|Alkim Kimya
|61,50
|55,95
|9,92
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|11,14
|9,78
|Mavi Giyim
|43,20
|39,40
|9,64
|Koza Madencilik
|12,60
|11,74
|7,33
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,24
|7,08
|Güneş Sigorta
|3,30
|3,10
|6,45
|Çelebi
|88,75
|83,55
|6,22
|Çemtaş
|7,62
|7,20
|5,83
|Aksigorta
|6,19
|5,85
|5,81
|Türk Traktör
|57,55
|54,45
|5,69
|Aksa Enerji
|3,91
|3,71
|5,39
|Şok Marketler
|12,32
|11,69
|5,39
|Alarko Holding
|4,62
|4,39
|5,24
|Net Holding
|1,88
|1,79
|5,03
|T.S.K.B.
|1,07
|1,02
|4,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)