THY- Euroleague
0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,401,59-11,95
İttifak Holding4,354,63-6,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,390,41-4,88
Akbank6,687,00-4,57
Ereğli Demir Çelik7,898,23-4,13
Gözde Girişim2,782,87-3,14
TAV Havalimanları22,9423,60-2,80
Ford Otosan51,7553,20-2,73
Vakıflar Bankası3,763,86-2,59
Tüpraş123,40126,50-2,45
Anadolu Efes21,3421,86-2,38
Türk Telekom3,783,87-2,33
Çemtaş6,746,90-2,32
Garanti Bankası7,657,82-2,17
Tofaş Oto. Fab.17,7818,17-2,15
Sabancı Holding7,327,48-2,14
Odaş Elektrik2,432,48-2,02
Doğuş Otomotiv4,434,52-1,99
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,013,07-1,95
İş Bankası (C)4,044,12-1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    1. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    2. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    3. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    4. CHP 3’e bölündü
    5. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    6. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    7. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    8. Marş kavgası büyüyor
    9. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    10. Ya özür dile, ya istifa et
    11. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    12. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    13. Aksa özgürleşecek
    14. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    15. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    16. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    17. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    18. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    19. Mansur Yavaş kimin adayı?
    20. Merkel ve Seehofer, Müslüman..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek