Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,40
|1,59
|-11,95
|İttifak Holding
|4,35
|4,63
|-6,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,41
|-4,88
|Akbank
|6,68
|7,00
|-4,57
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|8,23
|-4,13
|Gözde Girişim
|2,78
|2,87
|-3,14
|TAV Havalimanları
|22,94
|23,60
|-2,80
|Ford Otosan
|51,75
|53,20
|-2,73
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,86
|-2,59
|Tüpraş
|123,40
|126,50
|-2,45
|Anadolu Efes
|21,34
|21,86
|-2,38
|Türk Telekom
|3,78
|3,87
|-2,33
|Çemtaş
|6,74
|6,90
|-2,32
|Garanti Bankası
|7,65
|7,82
|-2,17
|Tofaş Oto. Fab.
|17,78
|18,17
|-2,15
|Sabancı Holding
|7,32
|7,48
|-2,14
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,48
|-2,02
|Doğuş Otomotiv
|4,43
|4,52
|-1,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|3,07
|-1,95
|İş Bankası (C)
|4,04
|4,12
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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