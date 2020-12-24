Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,49
|3,73
|-6,43
|Bagfaş
|20,72
|21,32
|-2,81
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,08
|32,84
|-2,31
|Akiş GMYO
|3,56
|3,64
|-2,20
|Net Holding
|3,43
|3,49
|-1,72
|Alkim Kimya
|14,44
|14,69
|-1,70
|İş GMYO
|2,43
|2,47
|-1,62
|Şok Marketler
|12,60
|12,80
|-1,56
|Coca Cola İçecek
|61,55
|62,50
|-1,52
|Yataş
|12,93
|13,12
|-1,45
|Oyak Çimento
|8,36
|8,48
|-1,42
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|2,18
|-1,38
|Torunlar GMYO
|3,91
|3,96
|-1,26
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,88
|1,90
|-1,05
|Arçelik
|30,40
|30,72
|-1,04
|Türk Traktör
|160,40
|162,00
|-0,99
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|12,65
|-0,95
|Logo Yazılım
|123,80
|124,90
|-0,88
|Vestel
|20,58
|20,76
|-0,87
|Migros Ticaret
|41,38
|41,74
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)