Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,98
|2,06
|-3,88
|Kartonsan
|2.878,80
|2.958,50
|-2,69
|Ege Endüstri
|1.678,30
|1.720,10
|-2,43
|Bim Mağazalar
|70,15
|71,10
|-1,34
|Akçansa
|15,02
|15,22
|-1,31
|Gözde Girişim
|6,82
|6,91
|-1,30
|Odaş Elektrik
|3,49
|3,53
|-1,13
|Logo Yazılım
|109,40
|110,60
|-1,08
|Bizim Mağazaları
|16,44
|16,61
|-1,02
|Mavi Giyim
|48,10
|48,58
|-0,99
|İş Bankası (C)
|6,65
|6,71
|-0,89
|GSD Holding
|2,31
|2,33
|-0,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,69
|10,78
|-0,83
|Kardemir (D)
|4,98
|5,02
|-0,80
|Bagfaş
|20,10
|20,26
|-0,79
|Aygaz
|12,85
|12,95
|-0,77
|Torunlar GMYO
|3,86
|3,89
|-0,77
|Çimsa
|16,00
|16,12
|-0,74
|Anadolu Efes
|22,34
|22,50
|-0,71
|Şekerbank
|1,41
|1,42
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)