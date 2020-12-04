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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:30:16 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,982,06-3,88
Kartonsan2.878,802.958,50-2,69
Ege Endüstri1.678,301.720,10-2,43
Bim Mağazalar70,1571,10-1,34
Akçansa15,0215,22-1,31
Gözde Girişim6,826,91-1,30
Odaş Elektrik3,493,53-1,13
Logo Yazılım109,40110,60-1,08
Bizim Mağazaları16,4416,61-1,02
Mavi Giyim48,1048,58-0,99
İş Bankası (C)6,656,71-0,89
GSD Holding2,312,33-0,86
Tümosan Motor ve Traktör10,6910,78-0,83
Kardemir (D)4,985,02-0,80
Bagfaş20,1020,26-0,79
Aygaz12,8512,95-0,77
Torunlar GMYO3,863,89-0,77
Çimsa16,0016,12-0,74
Anadolu Efes22,3422,50-0,71
Şekerbank1,411,42-0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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