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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:32:33 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,052,24-8,48
Gübre Fabrikaları48,1449,80-3,33
Otokar241,10246,60-2,23
Netaş Telekomünikasyon21,2621,74-2,21
Sabancı Holding10,0810,25-1,66
İş Bankası (C)6,626,73-1,63
Mavi Giyim48,2049,00-1,63
Logo Yazılım109,50111,30-1,62
Akbank6,166,25-1,44
MLP Sağlık19,5319,81-1,41
Ford Otosan115,90117,50-1,36
Tüpraş91,5092,75-1,35
Yapı ve Kredi Bankası2,942,98-1,34
Türk Telekom7,607,69-1,17
Koç Holding18,2518,45-1,08
Vakıflar Bankası4,624,67-1,07
Tofaş Oto Fabrikası29,1829,48-1,02
Aksa Enerji7,237,30-0,96
Anadolu Grubu Holding21,3021,50-0,93
Enerjisa Enerji10,8010,90-0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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