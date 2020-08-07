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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:54:47 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 494,10 549,00 -10,00
Klimasan Klima 11,68 12,97 -9,95
Torunlar GMYO 3,30 3,66 -9,84
GSD Holding 2,04 2,26 -9,73
Türk Traktör 83,90 92,90 -9,69
Zorlu Enerji 1,88 2,08 -9,62
Karsan Otomotiv 2,28 2,52 -9,52
Gözde Girişim 4,11 4,54 -9,47
Bizim Mağazaları 12,69 14,01 -9,42
Global Yatırım Holding 3,70 4,08 -9,31
İş Finansal Kiralama 3,13 3,45 -9,28
Halk GMYO 1,96 2,16 -9,26
Yataş 7,06 7,78 -9,25
Good-Year 4,13 4,55 -9,23
Tümosan Motor ve Traktör 5,90 6,50 -9,23
Emlak Konut GMYO 1,72 1,89 -8,99
Oyak Çimento 6,78 7,42 -8,63
Borusan Mannesmann 10,43 11,41 -8,59
Odaş Elektrik 1,94 2,12 -8,49
İpek Doğal Enerji 10,77 11,75 -8,34

(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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