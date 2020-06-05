Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,25
|1,28
|-2,34
|Yataş
|7,31
|7,45
|-1,88
|Çimsa
|8,91
|9,08
|-1,87
|Anadolu Grubu Holding
|18,41
|18,76
|-1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|6,62
|-1,66
|Global Yatırım Holding
|3,59
|3,65
|-1,64
|Aksigorta
|6,63
|6,74
|-1,63
|Petkim
|3,80
|3,86
|-1,55
|Albaraka Türk
|1,45
|1,47
|-1,36
|Çemtaş
|7,75
|7,85
|-1,27
|Ford Otosan
|66,65
|67,50
|-1,26
|Bim Mağazalar
|68,15
|69,00
|-1,23
|Good-Year
|4,84
|4,89
|-1,02
|Hektaş
|14,87
|15,00
|-0,87
|Logo Yazılım
|74,85
|75,50
|-0,86
|Karel Elektronik
|15,37
|15,50
|-0,84
|Anadolu Efes
|19,78
|19,93
|-0,75
|Otokar
|132,90
|133,90
|-0,75
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,19
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|10,69
|10,76
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)