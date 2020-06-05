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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:24:22 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,25 1,28 -2,34
Yataş 7,31 7,45 -1,88
Çimsa 8,91 9,08 -1,87
Anadolu Grubu Holding 18,41 18,76 -1,87
Tümosan Motor ve Traktör 6,51 6,62 -1,66
Global Yatırım Holding 3,59 3,65 -1,64
Aksigorta 6,63 6,74 -1,63
Petkim 3,80 3,86 -1,55
Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36
Çemtaş 7,75 7,85 -1,27
Ford Otosan 66,65 67,50 -1,26
Bim Mağazalar 68,15 69,00 -1,23
Good-Year 4,84 4,89 -1,02
Hektaş 14,87 15,00 -0,87
Logo Yazılım 74,85 75,50 -0,86
Karel Elektronik 15,37 15,50 -0,84
Anadolu Efes 19,78 19,93 -0,75
Otokar 132,90 133,90 -0,75
Kerevitaş Gıda 4,16 4,19 -0,72
Borusan Mannesmann 10,69 10,76 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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