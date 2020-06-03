Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|25,18
|26,08
|-3,45
|Çimsa
|9,05
|9,35
|-3,21
|ASELSAN
|31,90
|32,62
|-2,21
|Otokar
|133,40
|135,50
|-1,55
|Enka İnşaat
|5,44
|5,52
|-1,45
|Mavi Giyim
|45,20
|45,82
|-1,35
|Koza Altın
|75,10
|76,00
|-1,18
|İpek Doğal Enerji
|14,87
|15,02
|-1,00
|Bizim Mağazaları
|15,07
|15,20
|-0,86
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,64
|6,69
|-0,75
|Koza Madencilik
|12,14
|12,23
|-0,74
|Vestel
|14,04
|14,14
|-0,71
|TAV Havalimanları
|20,42
|20,56
|-0,68
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,54
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|12,54
|12,61
|-0,56
|Ülker Bisküvi
|23,76
|23,88
|-0,50
|Pegasus
|59,15
|59,40
|-0,42
|Trakya Cam
|3,31
|3,32
|-0,30
|Aygaz
|11,12
|11,15
|-0,27
|Anadolu Cam
|4,30
|4,31
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)