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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:23:25 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,18 26,08 -3,45
Çimsa 9,05 9,35 -3,21
ASELSAN 31,90 32,62 -2,21
Otokar 133,40 135,50 -1,55
Enka İnşaat 5,44 5,52 -1,45
Mavi Giyim 45,20 45,82 -1,35
Koza Altın 75,10 76,00 -1,18
İpek Doğal Enerji 14,87 15,02 -1,00
Bizim Mağazaları 15,07 15,20 -0,86
Anadolu Hayat Emeklilik 6,64 6,69 -0,75
Koza Madencilik 12,14 12,23 -0,74
Vestel 14,04 14,14 -0,71
TAV Havalimanları 20,42 20,56 -0,68
Zorlu Enerji 1,53 1,54 -0,65
Türk Hava Yolları 12,54 12,61 -0,56
Ülker Bisküvi 23,76 23,88 -0,50
Pegasus 59,15 59,40 -0,42
Trakya Cam 3,31 3,32 -0,30
Aygaz 11,12 11,15 -0,27
Anadolu Cam 4,30 4,31 -0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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