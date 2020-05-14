Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,77
|17,52
|-9,99
|Deva Holding
|18,05
|19,16
|-5,79
|Aksa Enerji
|4,56
|4,80
|-5,00
|Mavi Giyim
|40,30
|42,42
|-5,00
|Selçuk Ecza Deposu
|9,13
|9,61
|-4,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,17
|12,79
|-4,85
|Kartonsan
|453,10
|471,50
|-3,90
|Ege Endüstri
|561,00
|580,50
|-3,36
|Türk Traktör
|57,40
|59,10
|-2,88
|Çemtaş
|7,10
|7,30
|-2,74
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|5,96
|-2,68
|Borusan Mannesmann
|9,70
|9,96
|-2,61
|Koza Madencilik
|12,12
|12,44
|-2,57
|Alarko GMYO
|14,41
|14,79
|-2,57
|Türk Telekom
|7,34
|7,53
|-2,52
|Pegasus
|48,66
|49,80
|-2,29
|Albaraka Türk
|1,32
|1,35
|-2,22
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,50
|5,62
|-2,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,98
|8,15
|-2,09
|Anadolu Efes
|16,95
|17,30
|-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)