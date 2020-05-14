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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:27:21 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99
Deva Holding 18,05 19,16 -5,79
Aksa Enerji 4,56 4,80 -5,00
Mavi Giyim 40,30 42,42 -5,00
Selçuk Ecza Deposu 9,13 9,61 -4,99
Eczacıbaşı Yatırım 12,17 12,79 -4,85
Kartonsan 453,10 471,50 -3,90
Ege Endüstri 561,00 580,50 -3,36
Türk Traktör 57,40 59,10 -2,88
Çemtaş 7,10 7,30 -2,74
Eczacıbaşı İlaç 5,80 5,96 -2,68
Borusan Mannesmann 9,70 9,96 -2,61
Koza Madencilik 12,12 12,44 -2,57
Alarko GMYO 14,41 14,79 -2,57
Türk Telekom 7,34 7,53 -2,52
Pegasus 48,66 49,80 -2,29
Albaraka Türk 1,32 1,35 -2,22
İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,62 -2,14
Ereğli Demir Çelik 7,98 8,15 -2,09
Anadolu Efes 16,95 17,30 -2,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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