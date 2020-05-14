Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|4,94
|4,57
|8,10
|Bim Mağazalar
|53,60
|52,40
|2,29
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|Alarko Holding
|4,71
|4,63
|1,73
|Tat Gıda
|7,73
|7,61
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|17,88
|17,65
|1,30
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,48
|6,40
|1,25
|ASELSAN
|28,94
|28,66
|0,98
|Sasa Polyester
|9,18
|9,10
|0,88
|Migros Ticaret
|32,80
|32,52
|0,86
|İpek Doğal Enerji
|14,14
|14,02
|0,86
|Enerjisa Enerji
|7,52
|7,46
|0,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|10,60
|0,47
|Sabancı Holding
|8,24
|8,21
|0,37
|Aksigorta
|5,84
|5,82
|0,34
|Coca Cola İçecek
|36,70
|36,60
|0,27
|Ülker Bisküvi
|23,28
|23,22
|0,26
|Aksa
|6,41
|6,40
|0,16
|Vestel
|13,05
|13,04
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)