Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler26 Temmuz 2019 Cuma 13:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|18,33
|18,80
|-2,50
|Şok Marketler
|10,06
|10,31
|-2,42
|TAV Havalimanları
|24,64
|25,00
|-1,44
|Çelebi
|92,55
|93,80
|-1,33
|Ford Otosan
|62,60
|63,40
|-1,26
|Özderici GMYO
|0,83
|0,84
|-1,19
|T.S.K.B.
|0,83
|0,84
|-1,19
|Gübre Fabrik.
|3,14
|3,17
|-0,95
|Koza Altın
|56,05
|56,50
|-0,80
|Tüpraş
|132,50
|133,50
|-0,75
|Arçelik
|20,74
|20,88
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|6,28
|6,32
|-0,63
|Soda Sanayii
|6,31
|6,35
|-0,63
|Sabancı Holding
|9,53
|9,59
|-0,63
|Anadolu Efes
|21,50
|21,60
|-0,46
|Anadolu Cam
|2,88
|2,89
|-0,35
|Vestel
|9,71
|9,73
|-0,21
|Koç Holding
|19,07
|19,10
|-0,16
|Alarko GMYO
|41,28
|41,34
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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