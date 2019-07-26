0553 313 94 23

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

26 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi18,3318,80-2,50
Şok Marketler10,0610,31-2,42
TAV Havalimanları24,6425,00-1,44
Çelebi92,5593,80-1,33
Ford Otosan62,6063,40-1,26
Özderici GMYO0,830,84-1,19
T.S.K.B.0,830,84-1,19
Gübre Fabrik.3,143,17-0,95
Koza Altın56,0556,50-0,80
Tüpraş132,50133,50-0,75
Arçelik20,7420,88-0,67
Enerjisa Enerji6,286,32-0,63
Soda Sanayii6,316,35-0,63
Sabancı Holding9,539,59-0,63
Anadolu Efes21,5021,60-0,46
Anadolu Cam2,882,89-0,35
Vestel9,719,73-0,21
Koç Holding19,0719,10-0,16
Alarko GMYO41,2841,34-0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:36
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi
    1. Tarsus’ta 406 kilo kaçak kesim et ele..
    2. (Özel) Acı içinde kıvranan çocuklarını..
    3. Vali Kaymak: “Özel hastaneler bizim..
    4. Almanya'da Kassel Valisi'nin öldürülmesi
    5. Yaban domuzları badem ağaçlarına..
    6. Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    7. Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
    8. ROKETSAN devler listesinde 7 basamak..
    9. Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci..
    10. "Türkiye, dünyanın en geniş ambulans..
    11. "Gastronomi Köyü" Anadolu Lezzetlerini..
    12. "Belgrad-Priştine diyaloğu bölgenin..
    13. Kepez’İn ödüllü projesi, genç..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a..
    15. Kırşehir’de mandırada yangın çıktı
    16. Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok
    17. KBK’dan STK ve siyasi parti..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    21. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    22. Günün ilk yarısında en çok değer..
    23. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    26. Günün ilk yarısında şehir..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    28. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    29. Borsada günün ilk yarısı (2)
    30. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!