Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,33 18,80 -2,50 Şok Marketler 10,06 10,31 -2,42 TAV Havalimanları 24,64 25,00 -1,44 Çelebi 92,55 93,80 -1,33 Ford Otosan 62,60 63,40 -1,26 Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19 T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19 Gübre Fabrik. 3,14 3,17 -0,95 Koza Altın 56,05 56,50 -0,80 Tüpraş 132,50 133,50 -0,75 Arçelik 20,74 20,88 -0,67 Enerjisa Enerji 6,28 6,32 -0,63 Soda Sanayii 6,31 6,35 -0,63 Sabancı Holding 9,53 9,59 -0,63 Anadolu Efes 21,50 21,60 -0,46 Anadolu Cam 2,88 2,89 -0,35 Vestel 9,71 9,73 -0,21 Koç Holding 19,07 19,10 -0,16 Alarko GMYO 41,28 41,34 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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