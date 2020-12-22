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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:32:33 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,1315,80-4,24
Kartonsan2.610,702.706,10-3,53
Halk GMYO4,494,60-2,39
Bim Mağazalar72,4573,60-1,56
Otokar282,30286,20-1,36
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,881,90-1,05
Kerevitaş Gıda6,686,74-0,89
Gözde Girişim7,707,76-0,77
Koza Altın80,2080,70-0,62
Bizim Mağazaları15,3815,44-0,39
İpek Doğal Enerji12,3812,40-0,16
Tat Gıda10,6510,66-0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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