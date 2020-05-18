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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:37:40 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,32 14,20 -6,20
Deva Holding 18,39 18,90 -2,70
Reysaş GMYO 4,89 4,96 -1,41
Albaraka Türk 1,32 1,33 -0,75
İpek Doğal Enerji 13,83 13,90 -0,50
Tüpraş 81,80 81,90 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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