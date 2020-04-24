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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

2020-04-24 14:41:27 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 18,23 18,96 -3,85
Pegasus 46,82 48,68 -3,82
Ereğli Demir Çelik 7,96 8,10 -1,73
Ford Otosan 58,20 59,10 -1,52
Şişe Cam 5,17 5,24 -1,34
Aselsan 26,44 26,78 -1,27
İskenderun Demir Çelik 6,78 6,84 -0,88
Trakya Cam 3,51 3,54 -0,85
Reysaş GMYO 6,07 6,12 -0,82
Good-Year 4,12 4,15 -0,72
Türk Hava Yolları 10,30 10,37 -0,68
İş GMYO 1,51 1,52 -0,66
Hektaş 12,54 12,62 -0,63
Koç Holding 14,69 14,76 -0,47
Aygaz 10,21 10,25 -0,39
Otokar 126,00 126,40 -0,32
İş Fin.Kir. 3,31 3,32 -0,30
Vestel 11,78 11,81 -0,25
Anadolu Efes 18,12 18,16 -0,22
Enka İnşaat 6,38 6,39 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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