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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:28:46 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.140,00 1.223,00 -6,79
Kartonsan 1.949,20 2.060,00 -5,38
Türk Traktör 124,50 126,80 -1,81
Kardemir (D) 3,35 3,40 -1,47
Şok Marketler 11,88 11,99 -0,92
Ereğli Demir Çelik 10,29 10,36 -0,68
Halkbank 4,91 4,94 -0,61
Çelebi 71,15 71,40 -0,35
Eczacıbaşı İlaç 7,04 7,06 -0,28
Deva Holding 23,86 23,92 -0,25
Akiş GMYO 4,06 4,07 -0,25
Bim Mağazalar 68,85 69,00 -0,22
TAV Havalimanları 14,60 14,63 -0,21
Çemtaş 13,83 13,85 -0,14
Brisa 15,80 15,81 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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