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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:53:46 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 13,35 13,60 -1,84
Ford Otosan 89,95 91,50 -1,69
Selçuk Ecza Deposu 8,54 8,65 -1,27
Tümosan Motor ve Traktör 7,71 7,80 -1,15
Akçansa 12,91 13,06 -1,15
MLP Sağlık 17,20 17,38 -1,04
Kartonsan 719,10 726,40 -1,00
Anadolu Grubu Holding 18,32 18,50 -0,97
Ereğli Demir Çelik 9,23 9,31 -0,86
İskenderun Demir Çelik 7,21 7,27 -0,83
Aksigorta 7,34 7,40 -0,81
Kordsa Teknik Tekstil 11,41 11,50 -0,78
Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74
Deva Holding 19,30 19,43 -0,67
Doğuş Otomotiv 15,07 15,17 -0,66
Çelebi 69,45 69,90 -0,64
Ege Endüstri 746,60 751,00 -0,59
Kerevitaş Gıda 5,22 5,25 -0,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 2,04 -0,49
Bim Mağazalar 69,90 70,20 -0,43


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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