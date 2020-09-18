Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|13,35
|13,60
|-1,84
|Ford Otosan
|89,95
|91,50
|-1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,54
|8,65
|-1,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,71
|7,80
|-1,15
|Akçansa
|12,91
|13,06
|-1,15
|MLP Sağlık
|17,20
|17,38
|-1,04
|Kartonsan
|719,10
|726,40
|-1,00
|Anadolu Grubu Holding
|18,32
|18,50
|-0,97
|Ereğli Demir Çelik
|9,23
|9,31
|-0,86
|İskenderun Demir Çelik
|7,21
|7,27
|-0,83
|Aksigorta
|7,34
|7,40
|-0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,41
|11,50
|-0,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,74
|-0,74
|Deva Holding
|19,30
|19,43
|-0,67
|Doğuş Otomotiv
|15,07
|15,17
|-0,66
|Çelebi
|69,45
|69,90
|-0,64
|Ege Endüstri
|746,60
|751,00
|-0,59
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|5,25
|-0,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|2,04
|-0,49
|Bim Mağazalar
|69,90
|70,20
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)