Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|25,16
|25,56
|-1,56
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,25
|-1,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|65,00
|-0,85
|Logo Yazılım
|71,95
|72,50
|-0,76
|Albaraka Türk
|1,50
|1,51
|-0,66
|Koç Holding
|17,39
|17,50
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,61
|-0,62
|İpek Doğal Enerji
|14,59
|14,67
|-0,55
|Klimasan Klima
|16,32
|16,40
|-0,49
|Sabancı Holding
|9,02
|9,04
|-0,22
|Coca Cola İçecek
|41,36
|41,44
|-0,19
|Çelebi
|83,70
|83,85
|-0,18
|Aygaz
|11,19
|11,20
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)