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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:36:55 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,16 25,56 -1,56
Enerjisa Enerji 8,16 8,25 -1,09
Bim Mağazalar 64,45 65,00 -0,85
Logo Yazılım 71,95 72,50 -0,76
Albaraka Türk 1,50 1,51 -0,66
Koç Holding 17,39 17,50 -0,63
Zorlu Enerji 1,60 1,61 -0,62
İpek Doğal Enerji 14,59 14,67 -0,55
Klimasan Klima 16,32 16,40 -0,49
Sabancı Holding 9,02 9,04 -0,22
Coca Cola İçecek 41,36 41,44 -0,19
Çelebi 83,70 83,85 -0,18
Aygaz 11,19 11,20 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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