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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:30:57 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan486,80493,50-1,36
Global Yatırım Holding3,503,54-1,13
Bim Mağazalar65,6566,40-1,13
Anadolu Hayat Emeklilik6,696,74-0,74
Koza Altın73,9574,50-0,74
Tofaş Oto Fabrikası23,5223,66-0,59
İpek Doğal Enerji14,4914,56-0,48
Turkcell14,5014,57-0,48
Sabancı Holding9,089,12-0,44
Tat Gıda8,968,99-0,33
Aksigorta6,706,72-0,30
Enerjisa Enerji8,338,35-0,24
Ford Otosan67,1567,30-0,22
Çelebi86,9587,05-0,11
Koza Madencilik12,0512,06-0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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