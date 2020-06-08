Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|486,80
|493,50
|-1,36
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,54
|-1,13
|Bim Mağazalar
|65,65
|66,40
|-1,13
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,69
|6,74
|-0,74
|Koza Altın
|73,95
|74,50
|-0,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,52
|23,66
|-0,59
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|14,56
|-0,48
|Turkcell
|14,50
|14,57
|-0,48
|Sabancı Holding
|9,08
|9,12
|-0,44
|Tat Gıda
|8,96
|8,99
|-0,33
|Aksigorta
|6,70
|6,72
|-0,30
|Enerjisa Enerji
|8,33
|8,35
|-0,24
|Ford Otosan
|67,15
|67,30
|-0,22
|Çelebi
|86,95
|87,05
|-0,11
|Koza Madencilik
|12,05
|12,06
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)