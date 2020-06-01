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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:34:57 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 4,94 5,08 -2,76
Deva Holding 18,48 18,78 -1,60
MLP Sağlık 16,50 16,73 -1,37
Alkim Kimya 11,56 11,69 -1,11
Aksigorta 6,32 6,37 -0,78
Enerjisa Enerji 8,07 8,12 -0,62
Tat Gıda 9,07 9,10 -0,33
Turkcell 14,12 14,16 -0,28
Reysaş GMYO 4,81 4,82 -0,21
Karel Elektronik 15,24 15,26 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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