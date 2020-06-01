Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|4,94
|5,08
|-2,76
|Deva Holding
|18,48
|18,78
|-1,60
|MLP Sağlık
|16,50
|16,73
|-1,37
|Alkim Kimya
|11,56
|11,69
|-1,11
|Aksigorta
|6,32
|6,37
|-0,78
|Enerjisa Enerji
|8,07
|8,12
|-0,62
|Tat Gıda
|9,07
|9,10
|-0,33
|Turkcell
|14,12
|14,16
|-0,28
|Reysaş GMYO
|4,81
|4,82
|-0,21
|Karel Elektronik
|15,24
|15,26
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)