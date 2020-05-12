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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:38:51 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,77 3,90 -3,33
Çelebi 85,90 88,10 -2,50
Karsan Otomotiv 1,77 1,81 -2,21
Petkim 3,66 3,74 -2,14
Pegasus 50,05 51,00 -1,86
Aksigorta 5,72 5,78 -1,04
TAV Havalimanları 16,91 17,08 -1,00
Bursa Çimento 3,90 3,92 -0,51
MLP Sağlık 15,64 15,72 -0,51
Adana Çimento (A) 10,12 10,17 -0,49
Anadolu Efes 16,92 17,00 -0,47
Türk Hava Yolları 10,58 10,62 -0,38
Reysaş GMYO 4,75 4,76 -0,21
Halkbank 5,35 5,36 -0,19
Tümosan Motor ve Traktör 5,80 5,81 -0,17
Brisa 8,69 8,70 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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