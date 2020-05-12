Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,77
|3,90
|-3,33
|Çelebi
|85,90
|88,10
|-2,50
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,81
|-2,21
|Petkim
|3,66
|3,74
|-2,14
|Pegasus
|50,05
|51,00
|-1,86
|Aksigorta
|5,72
|5,78
|-1,04
|TAV Havalimanları
|16,91
|17,08
|-1,00
|Bursa Çimento
|3,90
|3,92
|-0,51
|MLP Sağlık
|15,64
|15,72
|-0,51
|Adana Çimento (A)
|10,12
|10,17
|-0,49
|Anadolu Efes
|16,92
|17,00
|-0,47
|Türk Hava Yolları
|10,58
|10,62
|-0,38
|Reysaş GMYO
|4,75
|4,76
|-0,21
|Halkbank
|5,35
|5,36
|-0,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,80
|5,81
|-0,17
|Brisa
|8,69
|8,70
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)