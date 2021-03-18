Günün fıkrası Yunan spikerden: Türkiye'yi Trakya'da birkaç saat içinde yenip boğazları alabiliriz

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunanistan ve Türkiye savaşının kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü.

"Bunu yıllardır defalarca söyledim ve bununla ilgili yazılar yazdım. Türk donanmasıyla savaşmaya hazır olmalıyız" diyen Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye ile başa çıkmanın yollarını araştırması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Osmanlı'yı yeniden kurarak eski kudretine ve ihtişamına kavuşmaya çalıştığını iddia eden Theodoratos, "Türkler ölü düşleri (Osmanlı) geri getirmeye çalışıyor. Bu ölü düşler nedir? Balkanlara geri döndüklerini ve Kuzey Afrika'ya kadar genişlediklerini gördükleri rüya" dedi.

"Yunanlıların hayali her zaman özgür ve güvende yaşamaktır. Bunu başarmak için ulusal birliğe ihtiyacımız var. Maalesef toplumda bunun vatana ihanet gibi bir şey olduğunu düşünen kesimler var. Biz bu insanları önemsemiyoruz. Onların görüşleri sadece kendileri için. Zamanı geldiğinde Neo-Osmanlıların Yunanlara hazırladığı tüm planlara onlarda katlanacak. Büyük çatışmaya hazır olmalıyız çünkü çatışma gelecek" diyerek kriz çığırtkanlığı yapan Yunan spiker, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi durdurmayı başaramadığını da itiraf etti.

Yunanistan Türkiye'yi Trakya'da birkaç saat içinde yenebilirmiş

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) hakkında konuşan Yunan spiker şöyle devam etti:

"Türkiye termonükleer silah elde etme amacına devam ediyor. Türkiye'de bu nükleer silahları kullanacak balistik füze rampaları var. Türkiye revizyonist bir saldırı gücüdür. Böyle bir gücü ciddiye almalıyız. Türkiye'ye karşı mümkün olan en güçlü silahlı kuvvetlere ihtiyaç var. Bu da savunma endüstrisine destek ve uygun şekilde eğitilecek bir ordu anlamına gelir. Yunanlıların milli bilinçle sürekli eğitimli olması gerekiyor."

Gülünç bir şekilde Batı'nın beslemesi olan ülkesinin Türkiye'yi Trakya'da birkaç saat içinde yenip boğazlara ulaşabileceğini iddia eden Yunan spiker, "Eğer Türkler modern tarihin en büyük hatasını yaparsa Türk ordusunu Trakya'da yenip birkaç saat içinde boğazlara ulaşma hedefimiz olur" dedi.