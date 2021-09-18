Günün en önemli öğünü kahvaltı mı?

Sabah, öğle, akşam öğünleri arasında en çok konuşulan ve sağlık açısından da en faydalı olduğu söylenen kahvaltının ne denli doğru olduğu konusunda farklı bilgiler kamuoyunda paylaşılıyor. Özellikle ülkemizde kahvaltı kültürü olarak açık büfeden tutun da, unlu mamullerden oluşan ürünlerle kahvaltı yapılmaktadır.



En önemli öğünün kahvaltı olduğunu, sağlıklı ve zayıf insanların kahvaltıyı aksatmadığını çok duymuşuzdur. Peki gerçekten de öyle mi?



'Kahvaltı günün en önemli öğünüdür' sözü, tüm ebeveynlerin sıkça başvurduğu bir argüman. Ancak İngiltere'de yetişkinlerin üçte ikisi, ABD'de ise dörtte üçünün kahvaltı yaptığı biliniyor.Peki, kahvaltı güne başlamanın en iyi yolu mu, yoksa gevrek şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda kahvaltının önemini abartıyor mu?



Kilo vermek amacıyla kahvaltı etmemek bu konudaki bütün tavsiyeleri çiğnemek anlamına gelir. Sabah kahvaltı etmeyince bütün gün aç dolaşıp yüksek kalorili çerezlere yöneleceğiniz, böylece kilo alacağınız varsayılır.

Başta mantıklı gelen bu teori, kahvaltı etmeyenlerin edenlere oranla daha mı fazla kalori tükettiğine bakılarak kanıtlanabilir ya da göz ardı edilebilir.



Fakat hangi saatlerde yenen ilk yemeğin kahvaltı sayılacağı ya da ülkeden ülkeye değişen kahvaltı kültürü nedeniyle kıyaslamalı bir ölçüm yapmak da zordur.

Bazı araştırmalarda, kahvaltı etmeyen çocukların ortalama vücut kütle indeksinin daha fazla olduğu görülürken, bazılarında herhangi bir fark tespit edilmemiştir. Fakat kahvaltı etmemekle fazla kilo arasında bağlantıya işaret eden veriler daha güçlü görünüyor.