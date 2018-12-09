Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk.

O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder."

(İnsan Suresi, ayet:3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın."