Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Aralık 2018 Pazar 08:20
VAHYİN DİLİNDEN:
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk.
O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder."
(İnsan Suresi, ayet:3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın."
(Tirmizî, Salât, 16, Mevâkit, 53; İbn Mâce, Salât, 10).
YORUM YAZ