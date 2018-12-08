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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:20
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

"Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın."

 (Munafikun Suresi, ayet:10)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”

Sahâbînin biri: “İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder.”deyince şunları söyledi:

“Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”

(Müslim, Îmân 147)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 08:20
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Ölüm
  3. sadaka
  4. Geciktirmek
  5. kibir
  6. insanları küçümsemek
  7. Cennete giremeyenler

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 2 dk önce
    geylani hikayesinin finalini anlatmayı unutmuşum geylani hazretleri ayet ve hadisleri nasıl zikredildiyse öylece bağrına basıyormuş onları yorumlamıyormuş buna tevil mi deniyor bilmiyorum kafa karışıklığının sebebi buymuş biz tevil ediyormuşuz
  • şenay doğan şenay doğan 7 dk önce
    bir günde ya rabbi bendeki bütün ilimleri al bana senin ilmini ver ben kullarının elindeki ilmi taşıyamıyorum ben sadece senin ve peygamber efendimizin kapısında kalmak istiyorum dedim peygamber efendimiz kır dizini otur evinde benim seni taşıyacağımı nereden çıkardın buyurdu olay bir kurban bayramı sabahı gerçekleşti çok ağladım ama hatamı da anladım şimdi bana onun iman ve ahlakını lutfet diyorum allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 13 dk önce
    kibirle ilgili anılarımı anlatmak istiyorum inşallah nasibinizi alırsınız bir ara allah vani gani rahmet eylesin gelaninin sohbetlerini dinliyordum sohbette allah göktedir dedi şok oldum ya rabbi dedim bu çok büyük bir evliya onun küfretmesine imkan yok biz seni zamandan mekandan münezzeh biliyoruz bu nasıl oluyor diye sordum geylani hazretleri yanıma geldi ve kafamı karıştırmış olmaktan ötürü üzüntüsünü bildirdi bu beni kibre götürdü ben allahın şefaati ile yürüyorum bu ona ihsan ounandan daha büyük dedim ben şımarıklık içinde bu gaflete dalmışken üzerime HİCİR 88açıldı peygamber efendimiz beni çok incittin dedi ve kanatlı olarak geylaniyi sımsıkı bağrına bastı hadis üzerime alınmadım sadece bunu anlatmak istedim belki yüreklere şifa olur
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