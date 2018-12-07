THY- Euroleague
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Aralık 2018 Cuma 08:21
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın.

Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

 (Cuma Suresi, ayet:9)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim)

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 08:21
  1. cuma namazı ayeti
  2. Cuma Suresi 9. ayet
  3. alışveriş
  4. Cuma namazını terketmek
  5. kalplerin mühürlenmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    1. Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. ABD uçakları Ukrayna için havalandı
    4. ABD'nin asıl amacı ortaya çıktı!
    5. CNN'in New York ofisinde bomba alarmı
    6. Libya'da anayasa referandumu Ocak'ta
    7. Merkel'in halefi belli oluyor
    8. Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
    9. Gururlandıran mesaj! "Allah bize..
    10. Silivri’de tır kazası yolu trafiğe..
    11. Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı..
    12. Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem..
    13. İran'da yaşanan terör saldırısına kınama
    14. Dünyanın beklediği karar bugün..
    15. ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş..
    16. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    17. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    18. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    19. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    20. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi