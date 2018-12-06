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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Aralık 2018 Perşembe 08:15
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 

"Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi.

 (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık.

 (Bakalım) sabredecek misiniz?

 Rabbin, hakkıyla görendir."

 (Furkan Suresi, ayet:20)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir.

 Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sâdık arkadaşından gelecek bir duâ bekler.

 Şâyet bir duâ gelecek olsa, bu, onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur."

"Şüphesiz Allah, kabir ehline, dünyadakilerin duâsı bereketiyle dağlar misâli ecir verir.

 Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye, onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir.”

 (Deylemî, Müsned, IV, 103/6323)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:15
  1. Günün âyet ve hadisi

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 11 dk önce
    allah da zaman zaman suretimi maymuna çevirmiştir ya rabbi beni aşağılık maymun eyledin bundan çıkış yolunu açmak da sana düşer demişimdir ve açmıştır yanlış anlamadıysam allah katında çok büyük bir müjde var bir mesaja takıldım bu nedenle tesbih namazımı ihmal ettim ve böyle bir musibete uğradım ben bana söylenenleri umursamam ama insanlar olayı bir maymun bulmaca çözüyor diye algılıyorlarsa boşa vakit kaybetmenin anlamı yoktur diye düşündüm msj alınmıştır kusuruma bakmayın
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