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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.

Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.

Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

 (Hucurat Suresi, ayet:13)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer."

 (Feyzu’l-Kadir, II/468, Hadîs No: 2321)

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:31
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. erkek
  3. dişi
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  6. milletler
  7. değerli
  8. Ferah
  9. ferah evi
  10. çocukları sevindirmek

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  • şenay doğanşenay doğan18 dk önce
    allahım cümlemize nasip etsin sonuçta nihayetsiz kerem sahibidir
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