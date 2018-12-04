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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Aralık 2018 Salı 08:28
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin.

 Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.

 Hepinizin dönüşü Allah’adır.

 O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir."

 (Enfal Suresi, ayet:22)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

 Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında emniyet verir."

(Beyhaki, Şuabu'l-İman, IV, 56)



Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 08:28
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