Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...03 Aralık 2018 Pazartesi 08:11
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ
"Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir."
(Enfal Suresi, ayet:22) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azâba maruz kalır." (Taberâni)
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