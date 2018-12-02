Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

"Her insanın amelini boynuna yükledik.

Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız."

(İsra Suresi, ayet:13) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi.

Ne o kediyi yedirdi, içirdi ne de salıverdi.

Ve kedi açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi."

(Buhari, Musakat, 9)