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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:02
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ 

"Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı  gibi, şeytan sizi de saptırmasın.

 Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.

 Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır."

 (A'raf Suresi, ayet:27)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



(Not: Kullanılan şeytan resmi temsilidir.)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Üç şey, ölen kişinin ardından gider:

 Ailesi, malı ve ameli.

 Ailesi ve malı ölü kabre konduktan sonra geri döner.

 Ameli ise, ölen kişiyle birlikte kalır."

(Buhari, Rikak 42; Müslim, Zühd 5)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:02
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