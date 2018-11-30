Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım.

Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm.

O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler."

(Bakara Suresi, ayet:186) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kur'an-ı Kerimi okuyunuz. Çünkü o, kıyamet gününde okuyucularına şefaatçı olarak gelecektir." (Müslim)