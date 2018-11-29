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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Kasım 2018 Perşembe 08:23
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

"Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

 Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya,   elinizin altındakilere iyilik edin.

 Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez."

(Nisa Suresi, ayet:36)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kişi öfkelendiğinde ‘Allah’a sığınırım.’derse öfkesi gider.”

(Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1/408 (770)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:23
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İbadet
  3. Ortak koşmak
  4. iyilik
  5. yetimler
  6. komşu
  7. kibirlenmek
  8. övünmek
  9. sinirlenmek
  10. öfkelenmek
  11. Allah'a sığınmak

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