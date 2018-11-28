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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır.

 İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır."

(Ra'd Suresi, ayet:22)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Kulun günahı çoğalıpona kefaret olabilecek kadar salih ameli kalmadığında, Allah o kula üzüntü verir ki günahlarına kefaret olsun."    (Camiu's Sağir)

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:31
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. gizli sadaka
  3. iyi sonuç
  4. hayırlı akibet
  5. namaz
  6. günahlar
  7. keffaret
  8. salih amel
  9. üzüntü
  10. keder

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