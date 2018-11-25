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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Kasım 2018 Pazar 08:00
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

 “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. 

  Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.”

(Âli İmran Suresi, ayet:9)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Pazara mal getiren rızıklandırılmış; ihtikar (stok ve karaborsa) yapan lânetlenmiştir." 

 (İbn-i Mâce, Ticaret, 6)

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:00
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. mahşer günü
  3. toplanma
  4. ihtikar
  5. karaborsacılık
  6. stokçuluk
  7. lanet

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