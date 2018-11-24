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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:12
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

"O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir."

(Şura Suresi, ayet:25)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

 "Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesindedir"  (İbn-i Mâce)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 08:12
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Tevbe
  3. kötülükler
  4. Sabah Namazı
  5. himaye

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