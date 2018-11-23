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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Kasım 2018 Cuma 08:27
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

"Andolsun ki, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçim kaynakları yaptık.

 Siz, pek az şükrediyorsunuz."

(A'raf Suresi, ayet:10)      (Meâl Kaynak: M. Hamdi YAZIR)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar."   (Buhari)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:27
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Geçim kaynakları
  3. şükretmek
  4. ilimin azalması
  5. alim
  6. cahillik
  7. sapık din adamları
  8. yanlış fetva
  9. fitne

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