Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"De ki: “Her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım?

Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır.

Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.

Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir.

O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir."

(En'âm Suresi, ayet:164) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

”Kim karaborsacılık yapmak için halkın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini kırk gün saklarsa o, Allah’tan uzak, Allah da ondan uzak olur,”



(Ahmed, el-Müsned, 2/33; Heysemî, ez-Zevâid, 4/100)





”Günaha batıp gidenlerden başkası stokçuluk yapmaz.”



(Müslim, nr. 1605; Ebû Davud, 3447; Tirmizî, nr. 1267; Ibn Mâce, nr. 2154)





“(İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için) dışardan mal, yiyecek getiren (câlib)Allah katından rızıklandırılmış, bereketli kimsedir. Stokçuluk yapan ise lânetlenmiştir (ilahi rahmetten uzaktır).



(Ibn Mâce, nr. 2153; Dârimî, es-Sünen, nr. 2544; Hâkim, el-Müstedrek, 2/11)