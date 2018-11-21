0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:11
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"De ki: “Her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım?

Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır.

Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.

Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir.

O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir."

(En'âm Suresi, ayet:164)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

”Kim karaborsacılık yapmak için halkın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini kırk gün saklarsa o, Allah’tan uzak, Allah da ondan uzak olur,”

(Ahmed, el-Müsned, 2/33; Heysemî, ez-Zevâid, 4/100)

”Günaha batıp gidenlerden başkası stokçuluk yapmaz.” 

(Müslim, nr. 1605; Ebû Davud, 3447; Tirmizî, nr. 1267; Ibn Mâce, nr. 2154)

“(İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için) dışardan mal, yiyecek getiren (câlib)Allah katından rızıklandırılmış, bereketli kimsedir. Stokçuluk yapan ise lânetlenmiştir (ilahi rahmetten uzaktır).

(Ibn Mâce, nr. 2153; Dârimî, es-Sünen, nr. 2544; Hâkim, el-Müstedrek, 2/11)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:11
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. günah yüklenmek
  3. günahkarlar
  4. yüklenmek
  5. karaborsacılık
  6. stokçuluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor
    1. Küresel piyasalardaki negatif seyir..
    2. dolar euroda son durum
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
    5. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
    6. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
    7. Cengiz Baykal kimdir?
    8. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
    9. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
    10. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
    11. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
    12. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
    13. Dolar yeni piyasada kaç lira?
    14. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
    15. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
    16. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
    17. Kara yollarında durum
    18. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
    19. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
    20. Riyad’da kazan kaynıyor!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı