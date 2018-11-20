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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Kasım 2018 Salı 07:53
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın."

(İsra Suresi, ayet:29)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bir kimse fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar."

 (Buhari, Müslim)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 07:53
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. eli sıkı olmak
  3. cimrilik
  4. eli açık olmak
  5. cömertlik
  6. kınanmak
  7. fenalık
  8. kötü niyet
  9. uluslararası iyilik ödülleri
  10. vazgeçmek

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