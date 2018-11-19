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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:08
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

"Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm’a açar.

 Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar.

 Allah, inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir."

(En'am Suresi, ayet:125)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"İmkânı varken, borcunu ödemeyene her gün zulmetme günahı yazılır."     (Taberani)

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:08
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. iman etmeyenler
  3. inkar edenler
  4. borç takmak
  5. borcunu ödememek
  6. zulmetmek

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