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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Kasım 2018 Pazar 08:10
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

"Her kim Rahman'ın zikrinden (Kur'an'dan) körlük edip görmemezlikten gelirse Biz ona bir şeytan sardırırız (musallat ederiz), artık o ona arkadaş olur."

(Zuhruf Suresi, ayet:36)      (Meâl Kaynak: M. Hamdi Yazır)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir."     (Hakim)

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:10
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