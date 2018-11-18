Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

"Her kim Rahman'ın zikrinden (Kur'an'dan) körlük edip görmemezlikten gelirse Biz ona bir şeytan sardırırız (musallat ederiz), artık o ona arkadaş olur."

(Zuhruf Suresi, ayet:36) (Meâl Kaynak: M. Hamdi Yazır)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir." (Hakim)