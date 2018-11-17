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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

"Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de; İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir denir."

(Kaf Suresi, ayet:19)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.

Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dir”

(Tirmizi)

 
Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:47
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