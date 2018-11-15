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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Kasım 2018 Perşembe 07:59
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Onlara: «Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!» denildiği zaman: «Biz ancak düzelticileriz» derler." 

(Bakara Suresi, ayet:11)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır.

 Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kâfir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kâfir çıkar.

 O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır..."

(Ramûzu’l-Ehadis s. 299, 3722 hadis. (Tabarani Kebirden, İbn-i Mace’den, Deylemi Ebi Umame’den)

“İlerde bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayabilecek.

 Ancak   Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç.”  (Ebu Dâvud)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:59
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Fitne
  3. bozgunculuk
  4. kafir
  5. mü'min
  6. kıyametten önce
  7. yürüyen
  8. koşan

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