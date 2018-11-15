Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Kasım 2018 Perşembe 07:59
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
"Onlara: «Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!» denildiği zaman: «Biz ancak düzelticileriz» derler."
(Bakara Suresi, ayet:11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır.
Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kâfir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kâfir çıkar.
O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır..."
(Ramûzu’l-Ehadis s. 299, 3722 hadis. (Tabarani Kebirden, İbn-i Mace’den, Deylemi Ebi Umame’den)
“İlerde bir fitne olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayabilecek.
Ancak Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç.” (Ebu Dâvud)
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