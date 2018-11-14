Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ



"Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler?

Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız."



(Zuhruf Suresi, ayet:79) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Bahtiyar kişi, fitneden kaçınan kimse ile belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona!"

(Ebu Davud, Fiten 2)