Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

"Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!

Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."

(İbrahim Suresi, ayet:42) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Dört dua vardır ki, redde uğramaz:



1- Evine dönene kadar hacca gidenin duası...



2- Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası...



3- Şifa buluncaya kadar hastanın duası...



4- Mü'minin mü'mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua.



Bu dualardan en çabuk kabul edileni, mü'minin mü'mine gıyabında yaptığı duadır."

(Münavi, Feyzü’l-Kadir, 1/463, no: 915)