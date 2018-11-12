Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”

“O, bana yediren ve içirendir.”

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.”

“O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.”

(Şuara Suresi, ayet:78-82) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“Allah, Âdem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı.

Bu sebeple Âdemoğulları (renk ve tabiat yönünden) yeryüzü kadar (değişik şekillerde vücuda) geldiler.

Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı (melez); kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi (huylu olarak dünyaya) geldi.”



(Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)