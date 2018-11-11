THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Kasım 2018 Pazar 08:11
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir."

(Munafıkun Suresi, ayet:9)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Ebû Zerr ra bir gün Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: “Bana tavsiyede bulun yâ Rasûlallah” diye ricâda bulununca Peygamber Efendimiz Ebû Zerr’e şu nasîhatlerde bulundu: 

— Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır. 

— Kur’ân’ı oku, Allah’ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır. 

— Sakın çok gülme. Zîrâ çok gülmek kalbi öldürür, yüzünün nûrunu söndürür. 

— Çok konuşmamaya çalış çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesîle, dînini koruman hususunda bir yardımcıdır. 

— Fakirleri sev, onlarla hemdem ol. 

— Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlerine bakma. Bu, Allah’ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur. 

— Acı da olsa hakkı söyle. 

— Bildiğin kusurların seni, halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun. 

- Yaptığın bir işi, başkaları yaptığında kızma. Kendi noksanlarını görmeyip, insanların ayıplarıyla meşgul olman, irtikâb etmekte olduğun bir fiili insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak: 

— Ey Ebû Zerr! Tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi verâ, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu.

    (Hayatü’s-Sahâbe 4-206/207)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 08:11
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Mallarınız
  3. evlatlarınız
  4. zikir
  5. alıkoymak
  6. fakirleri sevmek
  7. hakkı söylemek
  8. çok gülmek
  9. Ebu Zer
  10. az konuşmak
  11. çok konuşmak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    1. Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    2. ABD 5 bin teröristi mezun etti!
    3. 108 TL ceza yeyince çılgına döndü!
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe..
    6. Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert..
    7. Tatlıses’i dolandırdırmıştı! O FETÖ'cü..
    8. Lise öğrencisi vahşice öldürüldü
    9. İstanbul’da eski koca dehşeti! 2 ölü
    10. Emniyete göre Kaşıkçı'nın cesedi orada!
    11. CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    12. Trump'tan tepki çeken hareket! Olay oldu
    13. ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor
    14. Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile..
    15. Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a..
    16. 2002 Dünya Kupası'ndaki efsane maçı..
    17. 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın..
    18. Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman..
    19. Isparta'dan çok acı haber! Feci..
    20. Ertuğrul Bey'e büyük ihanet
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!