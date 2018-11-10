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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:17
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

"Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır."

(Zariyat Suresi, ayet:19)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: ”Allahım! Ümmetimden erken kalkanların işlerine bereket ver.”

(Tirmizi, Buyû' 6)

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:17
  1. Günün âyet ve hadisi

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