Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Kasım 2018 Cumartesi 08:17
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
"Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır."
(Zariyat Suresi, ayet:19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: ”Allahım! Ümmetimden erken kalkanların işlerine bereket ver.”
(Tirmizi, Buyû' 6)
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