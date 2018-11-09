THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Kasım 2018 Cuma 08:37
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

"Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi.

De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır.

İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir.

(Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

(Fussilet Suresi, ayet:44)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kişinin evde kıldığı namazı bir namaza, mahalle mescidinde kıldığı namazı yirmi beş namaza,

Cuma namazlarının kılındığı camideki namazı beş yüz namaza,

Mescid-i Aksa'da kıldığı namazı beş bin namaza,

benim şu mescidimde kıldığı namazı elli bin namaza,

Mescid-i Haramda kıldığı namazı ise yüz bin namaza bedeldir."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:37
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Arapça Kur'an
  3. inanmayanlar
  4. inkarcılar
  5. cuma namazı
  6. Kabede namaz
  7. Mescidi Aksada cuma
  8. Mescidi Haram'da Cuma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    1. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    2. Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu..
    3. Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya..
    4. Diyanet 8 bin 489 personel alımı ne..
    5. AK Parti'de Ankara için 4 isim!
    6. 'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız..
    7. Her gün Bayık ve Karayılan'la..
    8. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    9. Emine Erdoğan himayesinde..
    10. Altın fiyatlarında son durum altın..
    11. Çok konuşulacak ekmek açıklaması:..
    12. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    13. Efsane oyuncu futbola veda etti
    14. ABD'den 'Kaşıkçı konusunda hassasız'..
    15. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    16. CBC Sport ile UEFA Avrupa Lig maçları..
    17. Diyanet namaz vakitleri cuma namaz..
    18. Alman'a inat, imza yarın!
    19. Cami avlusunda korkunç infaz!
    20. Fas Büyükelçisi olan Ahmet Aydın Doğan..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?